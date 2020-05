Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) - Zwei Leichtverletzte nach Abbiegefehler 18.5.20, 15 Uhr

Oberndorf (ots)

Bei einem Unfall an der Einfahrt zum Wöhrdparkplatz sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Sie mussten vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. Weil eine davon schwanger war, wurde auch ein Notarzt zu dem Unfall hinzugerufen. Die 24-jährige Unfallverursacherin wollte vom Wöhrd in die Bösinger Steige einbiegen und kam zu weit nach links. Ein dort entgegenkommender 49-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Mazda, der durch die Wucht noch nach hinten auf den Ford einer 45-Jährigen geschoben wurde. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 45.000 Euro. Sowohl der Mazda als auch der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

