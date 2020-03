Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Tatverdächtige spannen Klebeband über den vierspurigen Schweriner Damm

Waren (ots)

In der Nacht vom 14.03.2020 zum 15.03.2020 wurden im Stadtgebiet Waren mehrere Schaufensterscheiben und Straßenlaternen beklebt oder auch Fahrräder und Parkscheinautomaten mit Fanklebeband des FC Hansa Rostock beklebt. Ob es sich in den genannten Fällen um Sachbeschädigungen handelt, muss geprüft werden.

In zwei Fällen haben es die vermeintlichen Fans des Fußballvereins aber übertrieben, da ihr Handeln einen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt und dadurch Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht wurden.

Am 15.03.2020 gegen 01:20 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Waren zum Schweriner Damm gerufen, da dort ein Klebeband über den Fahrbahn gespannt worden sein soll. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Schweriner Damm, auf Höhe der Fußgängerunterführung Friedensstraße hatten Unbekannte über die gesamte Fahrbahn, also über alle vier Fahrstreifen, in ca. 1,70m - 2,00m Höhe Klebeband mit dem Aufdruck "FC Hansa Rostock" gespannt. Die Beamten konnten beobachten, dass die Fahrzeuge stark abbremsten, aus Angst vor dem ungewissen Hindernis. Aus diesem Grund haben sie das Klebeband sofort entfernt.

Nach Einschätzung der Beamten hätten kleine Fahrzeuge, also PKWs, unter dem Band durchfahren können, wobei größere Fahrzeuge, wie Transporter, LKWs oder Busse hängen geblieben wären oder das Band wäre gerissen.

Mögliche Tatverdächtige konnten die Beamten zunächst nicht feststellen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die Beamten in der Straße Zur Steinmole zwischen zwei Straßenlaternen in einer Höhe von ca. 1,50- 1,70m Höhe das gleiche Klebeband mit der FC Hansa Rostock-Aufschrift fest. Die Beamten entfernten das augenscheinlich frisch angebrachte Band und machten sich weiter auf die Suche nach den Tatverdächtigen. In der Friedensstraße wurden weitere frische Aufkleber und Klebebänder festgestellt. In der Weiterfahrt sahen die Beamten auf Höhe der Fußgängerunterführung in Richtung Schweriner Damm eine Personengruppe von etwa vier bis fünf Personen, die sich bei Anblick der Beamten fluchtartig entfernte.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz des Altstadtcenters konnten sie eine Person stellen, während sich die anderen Personen in Richtung Mauerstraße entfernten. Der 24-jährige deutsche Tatverdächtige konnte sich ausweisen, versuchte aber mehrfach, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Aus diesem Grund wurden dem 24-Jährigen Handfesseln angelegt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,23 Promille ergeben. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen haben die Beamten zahlreiche Aufkleber und eine Klebebandrolle des FC Hansa Rostock auffinden.

Die Beamten haben Strafanzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Es liegen bereits erste Hinweise auf die weiteren Tatverdächtigen vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu den Straftaten oder den Tatverdächtigen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224.

Zudem besteht der Verdacht des Verstoßes gegen die Stadtsatzung Waren wegen des unzulässigen Plakatierens. In der Innenstadt von Waren (Lange Straße, Kietzstraße, Friedensstraße) wurden zahlreiche Aufkleber angebracht.

