Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in zwei Reihenhäuser

Neustrelitz (ots)

Am 14.03.2020 ist es zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen in Neustrelitz gekommen. Betroffen sind zwei benachbarte Reihenhäuser in der Straße Kuschelberg in Neustrelitz.

In einem Fall sind die bislang unbekannten Tatverdächtigen während der Abwesenheit der Eigentümer in der Zeit von 18:00 - 20:00 Uhr gewaltsam in das Reihenhaus eingebrochen und haben sämtliches Mobiliar in den Räumlichkeiten durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden eine hohe dreistellige Bargeldsumme, hochwertiger Schmuck, eine Schreckschusswaffe und ein Handy entwendet. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass auch in das benachbarte Reihenhaus eingebrochen wurde. Auch in diesem Fall sind die Tatverdächtigen während der Abwesenheit der Eigentümer gewaltsam eingebrochen und haben ebenfalls sämtliches Mobiliar durchsucht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Aus diesem Grund können derzeit auch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen der Einbruchsdiebstähle wurden aufgenommen. Zeugen, die am 14.03.2020 in der Zeit von 18:00 - 20:00 Uhr im Bereich des Kuschelbergs auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

