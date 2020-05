Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen Mann greift Polizisten an 18.05.2020

Singen (ots)

Dem Polizeirevier Singen wurde in der Nacht zum Dienstag gegen 23.15 Uhr von einem Wohnungsinhaber in der Zelglestraße eine verdächtige Person auf seinem Balkon gemeldet. Als der 27-jährige Mann von den Beamten aufgefordert wurde, die Wohnung zu verlassen, griff dieser die Polizisten an. Mit hohem Kraftaufwand brachten die Beamten ihn zu Boden und legten dem Aggressor Handschließen an. Auf dem Weg zum Dienstwagen und zum Polizeirevier versuchte der 27-Jährige immer wieder, die Polizisten zu verletzen oder zu flüchten. In der Gewahrsamszelle versuchte der Mann dann, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, weshalb ihm zusätzlich zur Fesselung noch ein Kopfschutz angelegt werden musste. Nach einer Untersuchung durch eine Ärztin wurde der 27-Jährige schließlich in eine Fachklinik gebracht.

