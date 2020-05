Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auto in Tiefgarage beschädigt (18.05.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein Unbekannter am Montagabend zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr in der Tiefgarage eines Baumarkts in der Georg-Fischer-Straße begangen hat. Die Fahrerseite eines geparkten Skoda wurde mit zwei fast zwei Meter langen Kratzern beschädigt. Diese wurden vermutlich durch einen Einkaufswagen oder die Ladung eines Einkaufswagens verursacht. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

