Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater einschlägig bekannter Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einer Personenkontrolle in den frühen Morgenstunden des Sonntags (02.02.2020) konnten am Josef-Hirn-Platz bei einem 22-Jährigen sieben verkaufsfertige Portionen Marihuana sowie mutmaßliches Dealergeld festgestellt werden. Der polizeibekannte gambische Tatverdächtige, der bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Haft war, befand sich derzeit auf Bewährung in Freiheit. Der Mann, der in der Arrestzelle massiv randalierte, wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Dem ebenfalls einschlägig bekannten Begleiter des 22-Jährigen konnte nichts nachgewiesen werden.

