Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart - Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Samstagvormittag (01.02.2020) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wächterstraße gekommen. Ein Hausbewohner aus dem fünften Obergeschoss bemerkte gegen 07.35 Uhr eine Rauchentwicklung im Untergeschoss und verständigte die Feuerwehr. Die Bewohner des Gebäudes konnten alle unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer in den Kellerabteilen konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Für die Dauer des Einsatzes kam es in näherem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Höhe des Schadens beläuft sich gemäß ersten Schätzungen auf zirka 100.000 Euro. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

