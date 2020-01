Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gesuchter Straftäter erkannt und festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Polizeibeamter, der sich in Zivilkleidung auf dem Heimweg befand, hat am Donnerstagabend (30.01.2020) in einer Stadtbahn einen gesuchten Straftäter erkannt und festgenommen. Der Beamte war gegen 22.00 Uhr in der Stadtbahn Richtung Stammheim unterwegs, als er den 34-jährigen Mann erkannte, von dem er wusste, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Noch bevor der Beamte seine Kollegen telefonisch verständigen konnte, schöpfte der Mann Verdacht und flüchtete an der Haltestelle Sieglestraße aus der Bahn. Der Beamte verfolgte ihn über die Sieglestraße in die Magirusstraße. Dort beendete der 34-Jährige die Flucht, ließ sich widerstandslos festnehmen und händigte ein mitgeführtes Messer aus. Der 34-jährige deutsche Staatsbürger wurde zur Verbüßung seiner Restfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

