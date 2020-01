Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (29.01.2020) zwei 32 und 46 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in eine Wohnung an der Waldburgstraße eingebrochen zu sein. Eine 35-jährige Nachbarin hörte gegen 14.00 Uhr, wie jemand bei mehreren Nachbarn klingelte und wie sich schließlich die Haustür öffnete. Sie sah durch den Türspion und bemerkte zwei Männer im Hausflur des ersten Obergeschosses. Während sich einer augenblicklich an dem Schloss der benachbarten Wohnungstür zu schaffen machte, klebte der andere ihren Türspion zu. Die aufmerksame Frau zögerte nicht und alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten umstellten das Gebäude. Zeitgleich öffnete ein weiterer Polizist die Wohnungstür, woraufhin die Tatverdächtigen über den Balkon flüchteten und schließlich im angrenzenden Garten festgenommen wurden. Der 32-jährige Marokkaner sowie der 46-jährige Italiener werden im Laufe des Donnerstags (30.01.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell