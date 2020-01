Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 29-Jährige auf Diebestour

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (29.01.2020) eine 29 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, in Warenhäusern an der Königstraße Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete die 29-Jährige, wie sie gegen 16.00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft mit mehreren Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat, dort die Sicherheitsknogos gewaltsam entfernte und die Beute anschließend im Kinderwagen verstaute. Anschließend ging sie in ein benachbartes Bekleidungsgeschäft, stahl dort Kleidungsstücke auf dieselbe Weise und verstaute sie im Kinderwagen. Der Detektiv, der ihr gefolgt war, sprach die Frau an und übergab sie den alarmierten Polizeibeamten. Die fanden im Kinderwagen weitere mutmaßlich gestohlene Gegenstände eines dritten Geschäftes. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Tatverdächtige wieder auf freien Fuß.

