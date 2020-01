Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag (30.01.2020) in der Schmidener Straße zwei Frauen im Alter von 42 und 50 Jahren leicht verletzt worden. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin bog gegen 11.20 Uhr mit ihrem Ford aus einer Grundstücksausfahrt in die Schmidener Straße ein. Dabei stieß sie mit einer 42 Jahre alten Mercedes-Fahrerin zusammen, die in der Schmidener Straße in Richtung Fellbach unterwegs war. Beide Frauen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die beiden. Nach ersten Schätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Schmidener Straße bis zirka 12.50 Uhr komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, auch der Buslinienverkehr war von der Sperrung betroffen.

