Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche gestohlen

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag (30.01.2020) in der Reinsburgstraße die Seitenscheibe eines Audi eingeschlagen und eine Handtasche, in der sich unter anderem persönliche Papiere und zwei Mobiltelefone befanden, gestohlen. Die Diebe nutzten die kurze Abwesenheit der 37 Jahre alten Fahrerin, um zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr die Scheibe der Beifahrertür mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro.

