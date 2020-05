Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Tier ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen (18.05.2020)

Stockach (ots)

Eine 27-jährige Opel-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr auf der Landesstraße von Seelfingen in Richtung Mahlspüren im Tal unterwegs, als sie nach eigenen Angaben einem neben der Straße im hohen Gras sitzenden Tier ausweichen wollte. Bei dem Ausweichmanöver übersteuerte sie vermutlich ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Der Opel, an dem ein Sachschaden von über 3.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Bergung des Pkw musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

