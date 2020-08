Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein wertschätzendes "Danke" für vier Jahrzehnte bei der Landespolizei Niedersachsen 40-jähriges Dienstjubiläum von Matthias Bulla (Foto)

In einer kleinen Feierstunde übergab Heiko von Deetzen, der neue Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland am Dienstagmorgen, 04.08.2020, die Glückwünsche des Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, und bedankte sich bei Kriminalhauptkommissar Matthias Bulla. "Der heutige Tag ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, meinen Dank für Ihre geleistete Arbeit auszusprechen!" freute sich Heiko von Deetzen über die persönliche Wertschätzung, die er Matthias Bulla für vier Jahrzehnte Dienstzeit zum Ausdruck bringen konnte. Von den 40 Dienstjahren war Matthias Bulla 32 Jahre in Wilhelmshaven und das mit voller Überzeugung: "Ich bin glühender Wilhelmshavener und ein Beamtenkind" betonte der Jubilar, der seine Urkunde strahlend entgegennahm (FOTO). Matthias Bulla fing mit 16 Jahren bei der Polizei des Landes Niedersachsen und leistete im Anschluss seiner erfolgreichen Ausbildung seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei und im Einzeldienst in Oldenburg, bevor er in seine Wunschstadt Wilhelmshaven zurückkehrte. Seit 2004 ist er im 3. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland tätig und bearbeitet dort u.a. Betrugs- und Falschgelddelikte. Heiko von Deetzen beschreibt den gebürtigen Wilhelmshavener als einen mit einem Organisationstalent versehenen Teamplayer, der mit großer Freude und Spaß seine Arbeit macht!

