Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - eine Zeugin beobachtete den Täter und die Geschädigte, die die Wegnahme ihrer Tasche verhindern konnte - Polizei sucht die Geschädigte und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochmorgen, 05.08.2020, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab an, dass es gegen 08:50 Uhr vor einem Haus in der Bismarckstraße, Höhe Hausnummer 164, zu einem versuchten räuberischen Diebstahl gekommen ist. Die Frau teilte den Beamten mit, dass sie beim Verlassen ihrer Wohnung in der Bismarckstraße beobachtet hätte, wie eine männliche Person nach einer Handtasche griff, die sich in einem Fahrradkorb einer Fahrradfahrerin befunden habe. Der Täter hielt die Tasche bereits in der Hand. Die Fahrradfahrerin hätte dieses sofort bemerkt und nach einem kurzen Gerangel verhindern können, dass die Handtasche tatsächlich entwendet wird. Durch dieses Gerangel fiel das Fahrrad der Frau um und es kam zu einem Geschrei zwischen beiden Personen. Die Zeugin und eine weitere, ihr namentlich nicht bekannte Frau seien auf die Situation zugekommen und hätten durch lautes Schreien den Täter vertreiben wollen. Die andere Dame wäre zum Tatzeitpunkt auf der anderen Straßenseite mit einem Rollator unterwegs gewesen. Der männliche Täter wird mit einem Alter von 20 - 30 Jahren und einer Größe von etwa 180 cm beschrieben. Er soll an dem Morgen einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Hose getragen haben und mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht zur Klärung der Straftat die Geschädigte, die auf der anderen Straßenseite unterwegs gewesene Frau und weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (888353)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell