Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Baucontainer

Ennepetal (ots)

In der Zeit vom 24.07 bis zum 28.07. brachen Unbekannte in einen an der Breckerfelder Straße stehenden Baucontainer ein und entwendeten daraus Elektronikteile. Die Täter brachen ein Rolltor auf, welches als Zugang dient und entwendeten diverse Elektronikteile unter anderem mehrere FI-Schalter.

