Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei E-Bikes gestohlen

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 11.07 bis zum 26.07 entwendeten Unbekannte ein E-Bike in der Talstraße. Der 66-jährige Besitzer stellte den Verlust seines Fahrrades nach seinem Urlaub fest. Die Täter drangen auf bisher nicht bekannte Weise in die Tiefgarage ein und entwendeten hier das E-Bike der Marke Kalkhoff. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Am 27.07 stahlen Unbekannte in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr auf einem Campingplatz an der Ruhrstraße ebenfalls ein E-Bike. Das Fahrrad der Marke Bulls war an einem etwa zwei Meter hohen Baumstamm angekettet, die Täter hoben das Fahrrad augenscheinlich über den zwei Meter hohen Stamm und entwendeten es mit dem Sicherheitsschloss.

