Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: BMW X5 fährt Treppe hinab und beschädigt diese

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 17:00 Uhr, teilte eine Augenzeugin mit, dass gerade ein BMW X5 die Treppe zwischen der Klosterstraße und der Schlossstraße heruntergefahren sei. Die Anruferin und ein weiterer Zeuge wurden vor Ort angetroffen. Beide sagten aus, dass der BMW zunächst im mittleren Plateaubereich angehalten hätte, dann aber trotz Ansprache so zügig losgefahren sei, dass er sich fast überschlagen hätte. Anschließend sei er in Richtung Exerzierplatz davongefahren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der BMW nicht gestellt werden. Da das Kennzeichen feststeht, wurde auch die auswärtige Halteranschrift mit negativem Ergebnis überprüft. Mehrere Treppenstufen wurden durch die Aktion beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell