Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Gevelsberg (ots)

Am Samstag wurde die Polizei, gegen 02:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Elberfelder Straße gerufen. Anwohner hörten einen lauten Knall und informierten die Polizei. Der 26-jährige Unfallverursacher konnte vor Ort angetroffen werden. Er fuhr auf der Elberfelder Straße von der Rosendahler Straße kommend in Richtung Strückerberger Straße. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle und geriet auf eine Verkehrsinsel mittig der Straße, wodurch die Vorderachse des Pkw brach. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Dortmunder keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

