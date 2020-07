Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrradunfall mit einem Verletzten

Hattingen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße am Kempel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 45-jähriger Fordfahrer fuhr in Richtung auf dem Stade. In Höhe der Einmündung Jugendherbergstraße wollte er sein Fahrzeug wenden und setzte zurück. Der hinter ihm fahrende Radfahrer musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam auf der regennassen Fahrbahn zum Sturz. Er verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

