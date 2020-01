Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.01.2020

Peine (ots)

Unbekannte Einbrecher flüchteten

Gemeinde Lengede. Am Sonntag, gegen 21:20 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in der Straße "Winkel" gemeldet. Zwei männliche Personen schlugen offenbar eine Scheibe eines Einfamilienhauses ein. Aus ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flohen in unbekannte Richtung. Die Männer wären laut Zeugen mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, Telefon 05344/915670, zu melden.

Fahrer flüchtete nach Unfall

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr, in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 13:00 Uhr, die Kampstraße. Hierbei touchierte er offenbar den geparkten Audi eines 27-jährigen Peiners. Der Audi wurde hierdurch am linken Kotflügel und Scheinwerfer beschädigt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Schaden in unbekannter Höhe entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Alkoholisierter Fahrer kam von der Straße ab

Am Sonntag, gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Peiner mit seinem PKW die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Wilhelm-Rausch-Straße. In Höhe des Hesebergwegs kam er beim Rechtsabbiegen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und fuhr mit seinem PKW in einen Grundstückszaun. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,14 Promille. Dem Fahrer wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm durch die Polizei untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

