POL-SZ: Pressebericht für das Polizeikommissariat Peine

Tageswohnungseinbruch in Vechelde

Zwei bisher unbekannte Täter dringen am Freitag, 03.01.2020, in der Zeit von ca. 18:00 bis 18:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Quidde-Straße in Vechelde ein. Durch Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangen die beiden Personen in das Wohnhaus und durchsuchen dieses nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und weiteren Wertgegenständen können die Täter schließlich unerkannt entkommen. Aufgrund der Abwesenheit der Bewohner wird der Einbruch erst am 04.01.2020 festgestellt. Da das Objekt über eine Videoüberwachung verfügt, liegt eine vage Beschreibung der Täter vor. Demnach handelt es sich um zwei junge Männer; die Tatzeit kann auf etwa 18:00 Uhr bis 18:20 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine (05171/9990) zu melden.

Versuchter Einbruch in Asia-Restaurant in Peine

Am Samstag, 04.01.2020, gegen 03:30 Uhr wir der Polizei in Peine ein Einbruch in ein Asia-Restaurant am Peiner Echternplatz gemeldet. Eine Anwohnerin habe beobachten können, wie eine Person versucht habe durch die Tür in das Restaurant zu gelangen. Die Zeugin sei durch den Lärm aus dem Schlaf gerissen worden. Sie habe eine Person auf einem Fahrrad vom Tatort flüchten sehen. Diese habe eine schwarze Jacke mit auffälligem weißen Fellrand an der Kapuze getragen. Vor Ort wird durch die Beamte eine aufgebrochene Tür festgestellt; ein Einstieg ins Objekt hat offenbar nicht stattgefunden. Auch hier bittet die Polizei Peine um Zeugenhinweise unter 05171/9990.

Einbruchdiebstahl aus Pkw in Wendeburg

Bisher unbekannte Täter brechen im Tatzeitraum vom 02.01.2020, 18:00 Uhr bis 03.01.2020, 10:00 Uhr in einen VW Polo in Wendeburg ein. Bei dem in der Peiner Straße geparkten Fahrzeug wird die Scheibe der Beifahrertür mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Aus dem Pkw wird u.a. eine Damenhandtasche entwendet. Diese wird in einer nahegelegenen Bushaltestelle aufgefunden. Allerdings fehlt das Portemonnaie der Geschädigten samt Bargeld und diversen Papieren. Hinweise erbittet die Polizei in Edemissen unter 05176/976740.

i.A. Niemeyer, PHK, 05.01.2020

