Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Brandstiftung an der Markgrafenstraße-Zeugen gesucht!

Schwelm (ots)

Auf einem Parkplatz zwischen Markgrafenstraße und Wilhelmstraße kam es am Samstag, gegen 04:00 Uhr, zu einem Brand an einem VW Van. Ein 42-jähriger Aachener wurde durch einen Knall auf den im Hof stehenden VW Crafter aufmerksam und sah, dass dieser brannte. Er verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer entstand sowohl an dem Fahrzeug, als auch an der Gebäudewand Sachschaden. Personenschäden gab es nicht. Nach den bisherigen Umständen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen geben können. Hinweise können an jeder Polizeidiensststelle abgegeben werden.

