Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- E-Bike aus Keller gestohlen

Hattingen (ots)

Unbekannte Täter gelangten zwischen Donnerstag und Freitag in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße. Sie hebelten einen Kellerverschlag auf und entwendeten daraus ein schwarzes Trekking E-Bike der Firma Sduro. Dieses hat einen Wert von 2000 Euro. Auch an einem weiteren Verschlag versuchten sich die Täter, hier gelang ihnen das Öffnen jedoch nicht.

