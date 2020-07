Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Versuchter Einbruch in der Scheffelstraße

Sprockhövel (ots)

Am Freitag versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 15:00 und 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Scheffelstraße einzubrechen. Der Eigentümer stellte nach seiner kurzen Abwesenheit mehrere Hebelspuren an der Eingangstür fest. In das Haus gelangten die Täter nicht.

