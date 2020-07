Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Ennepetal (ots)

Am 24.07.2020, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Kradfahrer aus Ennepetal mit seiner Suzuki die Breckerfelder Straße in Richtung Breckerfeld. In Höhe Hausnummer 15 kam er aus nicht geklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden 35-jährigen Fahrzeugführer aus Wuppertal, der mit seinem PKW die Gegenrichtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme musste die Breckerfelder Straße gesperrt und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Das Krad musste abgeschleppt werden, der PKW blieb fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

