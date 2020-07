Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall beim Abbiegen

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Schmiedestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Polo leicht verletz wurde. Eine 25 jährige Essenerin fuhr mit ihrem VW Polo in Richtung Sprockhövel. In Höhe der Einmündung zur Quellenburgstraße bog sie nach links in diese ab und missachtete dabei die Vorfahrt der im Gegenverkehrs fahrenden 61-Jährigen Ennepetalerin. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte das Fahrzeug der 61-Jährigen gegen den in der Quellenburgstraße wartenden VW Fox einer 22-Jährigen. Die Polo-Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

