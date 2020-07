Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Auffahrunfall auf der Deller Straße

Breckerfeld (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Deller Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 48-jährige Breckerfelderin fuhr auf der Deller Straße in Richtung Ennepetal. Sie bemerkte durch eine Unachtsamkeit zu spät, dass der vor ihr fahrende Mercedes abbremste, um in den Bredenscheider Weg abzubiegen und sie fuhr auf den Wagen des 85-Jährigen auf. Der Mercedesfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

