Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mitarbeiter mit Spritze bedroht

Hattingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, beobachteten der Ladendetektiv und ein Mitarbeiter eines Supermarktes im Bruchfeld einen Ladendiebstahl. Eine männliche Person nahm sich mehrere Gegenstände aus dem Regal und steckte diese unter seine Jacke. Als er das Geschäft verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen, wurde er durch die beiden Zeugen aufgehalten und auf den Diebstahl angesprochen. Der Mann zog eine Spritze aus seinem mitgeführten Rucksack und hielt diese drohend in die Richtung der beiden Zeugen und schaffte so einen Abstand zu ihnen, anschließend flüchtete der Mann aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Der Ladendieb wird so beschrieben:

- südosteuropäisches Erscheinungsbild - etwa 170-175 cm groß - helle, karierte Jacke - schwarzer Rucksack - dunkle (graue) Kappe - blaue Jeans - dunkle Turnschuhe

Hinweise auf den flüchtigen Täter können auf jeder Polizeidienststelle.

