Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: BMT und Messer im Rucksack/Mann stiehlt Frauenkleidung

Menden (ots)

Bei der Fahndung nach dem Tankstellen-Räuber ist der Polizei am Sonntagabend an der Berliner Straße ein 46-jähriger Iserlohner aufgefallen. Bei seiner Kontrolle kamen im Rucksack Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer zum Vorschein. Er war jedoch nicht an dem Raub beteiligt. Die Polizei bittet weiter um Hinweise.

Nach den diversen Autoeinbrüchen in Menden ist die Bevölkerung spürbar sensibilisiert. Es werden auch kleinere "verdächtige" Beobachtungen gemeldet. Am späten Freitagabend etwa erregte ein Mann auf einem Garagenhof an Siebengebirgsstraße das Misstrauen eines Zeugen. Die Polizei fand den Verdächtigen, der versuchte, sich hinter einer Hauswand zu verstecken. Er hatte diverse Schlappen, Socken und Frauenkleider aus einem Altkleidercontainer genommen und in seine Taschen gestopft. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Diebstahls.

Die Polizei bittet erneut, verdächtige Beobachtungen sofort mitzuteilen: beispielsweise, dass sich Personen verstecken oder an Orten aufhalten, an denen sich sonst zu nächtlichen Zeiten niemand bewegt.

