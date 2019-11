Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Reihenhaus - Gold, Schmuck und Bargeld gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 07.11.2019, sind Unbekannte in ein Reihenhaus in Bad Säckingen eingebrochen und haben Gold, Schmuck und Bargeld gestohlen. Zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen ein oder mehrere Täter in das Haus im Hüssyweg ein. Drinnen wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchwühlt. Den Einbrechern fiel Gold, Schmuck und Bargeld in die Hände. Der Wert dieser Sachen liegt im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder sonstiger Hinweise unter der Telefonnummer 07741 8316-0.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell