Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Streiterei wird mit Gewahrsam beendet

Freiburg (ots)

Einen Streit zwischen mehreren alkoholisierten Bewohnern einer Unterkunft in WT-Waldshut hat die Polizei am Donnerstagabend, 07.11.2019, durch die Gewahrsamnahme eines Störenfrieds beendet. Gegen 23:30 Uhr war der Vorfall der Polizei gemeldet worden. Es war die Sprache von Personen mit Axt und Messer. Mehrere Polizeistreifen rückten an und konnten drei betrunkene Männer im Alter zwischen 29 und 40 Jahren ohne Gegenwehr trennen. Weshalb es zum Streit kam, blieb gestern Abend noch im Dunkeln. Verletzte gab es keine. Der als Hauptaggressor benannte 29-jährige kam in Gewahrsam, damit Ruhe eingekehrt.

