Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach) Fahrzeuglack eines Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Vöhrenbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, etwa im Zeitraum zwischen 02 Uhr bis 07 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand am Fahrzeuglack eines in der Villinger Straße vor einem Schnellimbiss abgestellten VW Caddy zu schaffen gemacht. Durch die unsinnige Tat richtete der Unbekannte mehrere hundert Euro Sachschaden an dem Caddy an. Personen, die Angaben zu der Sachbeschädigung an dem VW Caddy machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Furtwangen (07723 92948-0) in Verbindung zu setzen.

