Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Radfahrer schwer verletzt

Schwelm (ots)

Am Fr., den 24.07.20, gegen 11:05 Uhr, touchierte aus bislang ungeklärter Ursache ein 15 -jähriger Radfahrer aus Wuppertal eine am Straßenrand der Wupperstraße befindliche Warnbarke. In Folge dessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei zog er sich innere Verletzungen zu und wurde mittels RTW dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt.

