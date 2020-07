Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Mann schlägt auf 28-Jährigen ein

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag hielt sich, gegen 21:00 Uhr, eine Jugendgruppe von vier Personen an der Höhlenstraße auf. Unter ihnen auch ein 28- und 32-jähriger Ennepetaler. Eine männliche Person kam unvermittelt auf die Gruppe zu, hob das T-Shirt an und zeigte eine Schusswaffe, die im Hosenbund steckte. Der Mann ging auf den 28-Jährigen zu und schlug diesen plötzlich und unerwartet mit der Faust ins Gesicht. Ein 32-Jähriger aus der Gruppe kam dem Opfer zur Hilfe und trennte Schläger und Opfer. Die Gruppe lief daraufhin davon und informierte die Polizei. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 21-jährigen Ennepetaler handeln, der bereits Tage zuvor schon in Streitigkeiten mit der Gruppe geraten sein soll. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu Täter und Motiv dauern an.

