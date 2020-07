Polizei Bielefeld

POL-BI: Geben Sie Dieben keine Chance

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Am Mittwoch, 22.07.2020, reichte einer Unbekannten an der Oststraße, in der Nähe Am Niedermühlenkamp, geschätzte drei bis vier Minuten Abwesenheit für das unberechtigte Betreten eines Wohnhauses.

Ein 50-jähriger Bielefelder verließ gegen 10:30 Uhr für nur kurze Zeit sein Wohnhaus an der Oststraße und ließ dabei die Haustür so ins Schloss fallen, dass sie aufgedrückt werden konnte. Dies nutzte eine Unbekannte, um das Gebäude zu betreten. Als der Bielefelder nach nur drei bis vier Minuten zurück kehrte und seine Wohnung betrat, bemerkte er in seiner Küche eine fremde Frau. Sie behauptete in Englisch, auf Job Suche zu sein und verließ sofort - offensichtlich ohne Beute- das Haus. Der Bielefelder sah vor dem Haus zwei Frauen und einen Mann, die zusammen mit der Unbekannten in einen silbernen Van mit Essener Kennzeichen stiegen und davon fuhren.

Er beschrieb die Frau als 40 bis 45 Jahre alt, 165 cm bis 170 cm groß, mit Zopf, bekleidet mit einer mehrfarbigen Oberbekleidung und eine schwarzer Hose.

Denken Sie immer daran, auch bei nur kurzer Abwesenheit, ihre Wohnungs- und Haustür abzuschließen. Geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell