Polizei Bielefeld

POL-BI: Opfer überlistet Dieb

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Nach einem Diebstahl von Bargeld legte sich eine Frau am Dienstagnachmittag 21.07.2020, mit einem Helfer an der Herbert-Hinnendahl-Straße auf die Lauer.

Gegen 15:30 Uhr war die 30-Jährige aus Stadthagen an der Herbert-Hinnendahl-Straße unterwegs und suchte in ihrer Geldbörse nach Kleingeld, weil sie einen Kaffee kaufen wollte. Diesen Moment nutzte ein Mann aus und griff in ihr Portemonnaie. Mit zwei Banknoten lief er in Richtung Bahnhofsgebäude davon.

Die 30-Jährige konnte den Dieb nicht einholen und vermutete, dass er zurückkehren würde. Dazu wartete sie mit ihrem 37-jährigen Lebensgefährten ab.

Tatsächlich lag sie mit ihrer Einschätzung richtig, denn nach ungefähr einer halben Stunde traf der Verdächtige wieder an der Herbert-Hinnendahl-Straße ein. Gemeinsam mit dem 37-Jährigen hielt sie den Mann fest und verständigte die Polizei.

Bei dem 31-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück fanden die Beamten unter anderem einen Geldschein, in Höhe der gestohlenen Scheine. Der Verdächtige gab an, mit dem Diebstahl nichts zu tun zu haben. Angeblich habe er seine Geldscheine zuvor an einem Geldautomaten abgehoben. Solange der 31-Jährige dafür keinen Beweis erbringen kann, bleibt der Schein sichergestellt. Er wurde wegen des Diebstahls angezeigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld