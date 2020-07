Polizei Bielefeld

POL-BI: Kennzeichen "ausgeliehen" und vor Polizei geflüchtet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Montagabend, 20.07.2020, versuchten zwei Männer auf einem Motorrad, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Streifenbeamte verfolgten das Motorrad im Bereich Sieker und waren bei der Ermittlung der beiden Gesuchten erfolgreich.

Der Grund für das Interesse einer Streifenwagenbesatzung an einem Motorrad war die augenscheinlich stark überhöhte Geschwindigkeit auf der Otto-Brenner-Straße. Gegen 23:20 Uhr bemerkten die Polizisten ein Motorrad mit zwei Männern, die in Richtung Detmolder Straße fuhren.

Nachdem sich der Streifenwagen dem Krad, einer Honda CBR 600 RR, genäherte hatte, drosselte der Fahrer zunächst die Geschwindigkeit. Als die Beamten Signale zum Anhalten gaben, beschleunigte das Motorrad.

Auf der Detmolder Straße wurde eine Geschwindigkeit von über 120 km/h erreicht, wobei sich der Abstand zwischen dem Zweirad und dem Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn teilweise vergrößerte.

An der Einmündung Teutoburger Straße wendete der Motorradfahrer und fuhr mit seinem Sozius auf der Detmolder Straße wieder mit mehr als 120 km/h stadtauswärts. Sie bogen auf die Otto-Brenner-Straße ab. Von der Otto-Brenner-Straße führte die Fahrt in den Ehlentruper Weg. In der Straße überholte das Motorrad mehrere Autos und bog in den Hartlager Weg ein. In einem angrenzenden Park konnte der Streifenwagen an einer Engstelle dem Motorrad nicht mehr folgen.

Die Polizisten fuhren direkt zur Detmolder Straße, wo der Halter des Motorrads wohnen sollte. Tatsächlich entdeckten sie in Nähe der Graudenzer Straße hinter einem Mehrfamilienhaus die zuvor verfolgte Honda CBR 600. Zudem fanden sie zwei Motorradhelme.

Der Besitzer des abgelesenen Motorrad-Kennzeichens zeigte sich vom Besuch der Polizisten überrascht, denn sein Motorrad stand defekt im Keller - allerdings ohne das Kennzeichen. Ermittlungen führten die Beamten zu einem anderen Anwohner.

An dessen Wohnungstür blieb den Polizisten der Eintritt trotz mehrfachen Bemühungen zunächst verwehrt. Erst die Ankündigung einen Schlüsseldienst hinzuzuziehen, brachte den gewünschten Erfolg. Es öffnete ein 23-jähriger Bielefelder. Der Besitzer des verfolgten Motorrads machte keine Angaben zu der Fahrt. In der Wohnung befand sich ein weiterer Mann, auf den auch die Beschreibung eines der beiden Gesuchten zutraf. Die Polizisten hatten den Eindruck, der 20-jährige Bielefelder habe vorgetäuscht zu schlafen.

Der Besitzer des defekten Motorrads erhielt sein Kennzeichen zurück. Den Führerschein des 20-Jährigen und das Motorrad stellten die Beamten sicher. Der Führerschein des 23-Jährigen war nicht auffindbar. Ihnen wurde das weitere Fahren von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen verboten. Die Tatvorwürfe lauten unter anderem Missachtung diverser Verkehrszeichen und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Zudem waren mehrere rote Ampeln missachtet worden und es besteht der Verdacht des Kennzeichendiebstahls und einer Urkundenfälschung.

