Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugin verfolgt Ladendieb

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Das Ausdauervermögen einer Bielefelderin führte am Montag, 20.07.2020, schließlich zur Festnahme eines Diebes, der zuvor in einem Optikgeschäft am Jahnplatz Beute machte.

Gegen 12:20 Uhr interessierte sich ein Mann in der Filiale eines Augenoptik-Unternehmens für Sonnenbrillen. Der Unbekannte nahm zwei Exemplare aus der Auslage und verließ das Geschäft, ohne die Brillen zu bezahlen.

Dabei schob der Dieb eine Angestellte zur Seite, um mit seiner Beute vom Jahnplatz zu entkommen. Eine 29-jährige Bielefelderin verfolgte den Mann und rief die Polizei. So gelang es Streifenbeamten den Ladendieb in der Zimmerstraße festzunehmen.

Der 36-jährige polnische Staatsbürger musste den Beamten zur Anzeigenerstattung auf die Polizeiwache folgen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld eine Sicherheitsleistung für den Räuberischen Ladendiebstahl an. Nachdem der 36-Jährige 400 Euro bezahlt hatte, durfte er die Wache wieder verlassen.

