Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei verdächtigen Geräuschen sofort Notruf 110

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Quelle - Unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag, 20.07.2020, während der Abwesenheit der Bewohnerin in ein Wohnhaus an der Rembrandtstraße ein und erbeuteten verschiedene Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 14.50 Uhr und 17 Uhr schlugen die Täter eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und entriegelten so das Fenster. Sie betraten mehrere Räume und durchwühlten Schränke nach Wertgegenständen. Mit Bargeld, Schmuck, zwei Laptops, einer gefüllten Reisetasche und einem Rucksack verließen die Einbrecher dann unerkannt den Tatort.

Die Polizei appelliert: Wählen Sie sofort den Notruf 110, wenn eine atypische Geräuschkulisse (insbesondere Glasbruch, Splittern) auf einen Einbruch hindeutet. Informieren Sie die Polizei Bielefeld bei jeglichen verdächtigen Beobachtungen sofort über Notruf 110, insbesondere wenn Sie verdächtige Personen auf Ihrem Grundstück oder auf Nachbargrundstücken beobachten, die sich offensichtlich unberechtigt dort aufhalten. Jeder Hinweis hilft der Polizei - wählen Sie den Notruf lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig!

Wer Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben kann, wendet sich bitte an die Polizei, KK 12, unter Tel. 0521/ 545-0.

