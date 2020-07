Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw prallt gegen Autobahn-Schutzplanke

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Ein Autofahrer verunglückte am Sonntag, 19.07.2020, zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Ost und Sennestadt. Der VW-Fahrer war betrunken und wurde leicht verletzt.

Gegen 17:40 Uhr war ein 40-Jähriger aus Bünde mit seinem Golf Cabriolet auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs. Auf einem geraden Teilstück sahen zwei Zeugen, dass der vorausfahrende VW zunächst leicht schwankte, bis die Bewegungen größer wurden und das Auto vom rechten Fahrstreifen gegen die seitliche Schutzplanke stieß.

Nachdem sich der Pkw drehte, schlug auch das Heck gegen die Schutzplanke. Dabei wurden etwa 10 Elemente der Leitplanke beschädigt.

Der 40-jährige VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen durch Prellungen im Rumpfbereich. Er gab bei der Unfallaufnahme zunächst an, von einem anderen Auto geschnitten worden zu sein. Nach einem freiwilligen Alkoholvortest, der ein deutliches Ergebnis lieferte, machte der 40-Jährige keine Angaben mehr zur Unfallsituation.

Auf der Autobahnpolizeiwache Stukenbrock-Senne entnahm ein Arzt dem Golf-Fahrer eine Blutprobe. Sein Auto und seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Den Sachschaden schätzten die Autobahnpolizisten an dem total beschädigten Fahrzeug auf 15.000 Euro und 1.500 Euro an den Schutzplankenelementen. Fahrzeuge stauten sich an der Unfallstelle auf einer Länge bis zu 2 Kilometer.

