Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner schrecken PKW-Einbrecher auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Täter scheiterte in den frühen Stunden des Montags, 20.07.2020, an der Hellingstraße bei dem Versuch in drei Fahrzeuge einzubrechen.

Ein 41-jähriger Anwohner der Hellingstraße wachte gegen 01:20 Uhr nach einem lauten Knall von der Straße auf. Er ging zum Fenster und erblickte auf der Straße neben einem Mercedes einen Mann. Der Unbekannte schlug mit einer Art Stein gegen die Beifahrerfensterseite des Wagens. Der Beobachter trat vom Fenster zurück und rief die Polizei, als er seinen 41-jährigen Nachbarn schreien und eine Person weglaufen hörte.

Der Nachbar war ebenfalls durch den Knall aufgewacht. Als er zum Fenster hinaussah, stand der Täter an dem BMW seiner Frau. Er rief dem Mann etwas zu, der sofort in Richtung der Gärten davonrannte.

Die Polizeibeamten stellten an dem Mercedes, dem BMW und einem geparkten Nissan Beschädigungen an den Scheiben fest und nahmen Anzeigen auf.

Die Zeugen beschreiben den Flüchtigen als männlich, circa 20 und 30 Jahre alt, bekleidet mit schwarzem Hoodie und schwarzer Cap mit weißem Logo. Er trug einen Mundschutz, vermutlich eine FFP 2 Maske.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell