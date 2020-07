Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwererverletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit Pkw

Bielefeld (ots)

JSC/ Bielefeld-Jöllenbeck- Jöllenbecker Str. Am späten Abend des 19.07.2020 ereignete sich in Bielefeld-Jöllenbeck ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Bielfeld schwer verletzt wurde. Gegen 23:00 Uhr befuhr er hinter einem 32-jährigen Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Bielefeld, die Jöllenbecker Str. in Richtung OT Jöllenbeck. An der Einmündung Jöllenbecker Str. / Telgenbrink wollte der Pkw auf den Telgenbrink abbiegen, verpasste aber die Einmündung. In Höhe der Haltestelle Horstheide wendete der Pkw daher plötzlich auf der Straße. Der Kradfahrer bemerkte dieses zu spät und fuhr in die Seite des Pkw. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Da der Pkw-Fahrer alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein durch die Polizei sichergestellt. Die Jöllenbecker Str. war für die Verkehrsunfallaufnahme bis 01:00 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell