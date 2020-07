Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb nutzt Situation aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Dieb erbeutete am Donnerstag, 17.07.2020, an der Stapenhorststraße eine abgestellte Tüte, in der sich eine Damenhandtasche befand.

Eine 32-jährige Bielefelderin verschloss gegen 19:40 Uhr ihr Geschäft, das sich in Nähe der Einmündung der Große-Kurfürsten-Straße befindet. Anschließend schob sie noch einige Mülltonnen von der Straße in den Innenhof. Dazu stellte sie für einen kurzen Augenblick eine Einkaufstüte an das Hoftor.

Als die 32-Jährige einen Moment später ihre Tasche mitnehmen wollte, war sie verschwunden. Einen möglichen Täter konnte sie auf der Straße nicht mehr ausmachen. Neben einigen weniger wichtigen Sachen befanden sich auch ihre Handtasche und eine Brille in der gestohlenen Tüte.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell