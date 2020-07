Polizei Bielefeld

POL-BI: Gesuchter Einbrecher legt sich mit dem Falschen an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Wohnungseinbrecher suchte sich am Donnerstagmorgen, 16.07.2020, das falsche Haus für einen Einbruch aus. Der Wohnungsinhaber verfolgte den Einbrecher über die Herforder Straße und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein 38-jähriger Bielefelder hörte gegen 09:35 Uhr verdächtige Geräusche. Als sein Hund zu bellen begann, ging er in das Erdgeschoss seiner Wohnung an der Herforder Straße, nahe der Walther-Rathenau-Straße. Er öffnete die Wohnzimmertür und überraschte im Wohnzimmer einen Einbrecher, der bereits den Laptop des Bielefelders unter dem Arm trug. Der Täter rannte aus der offen stehenden Terrassentür und flüchtete.

Das Opfer nahm sofort die Verfolgung auf, holte den Flüchtenden auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein und hielt ihn fest. Der Einbrecher versuchte sich loszureißen, so dass der Verfolger den Täter zu Boden drückte. Am Boden liegend versuchte er weiter, sich aus dem Griff des Verfolgers zu befreien-vergeblich. Der Bestohlene hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Während der Auseinandersetzung auf der Straße rief ein Zeuge die Polizei und wenig später traf die erste Streifenwagenbesatzung ein. Nach der Klärung der Situation nahmen die Polizeibeamten den 45-jährigen Einbrecher fest. Eine Überprüfung ergab, dass der polizeibekannte Herforder bereits gesucht wurde, da er wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl einsitzen müsste. Der Gesuchte erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen. Er wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht. Der Bielefelder erlitt bei der Auseinandersetzung mit dem flüchtenden Einbrecher ebenfalls leichte Verletzungen.

Kriminalbeamte nahmen den Tatort auf. Sie stellten fest, dass der Festgenommene die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen hatte und so in das Haus gelangte. Als er den Laptop an sich nahm, überraschte ihn der Wohnungsinhaber.

