Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher nehmen Tresor mit

Espelkamp (ots)

Bei einem Einbruch in das Jugend- und Kulturzentrum Isy7 an der Isenstedter Straße in Espelkamp haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Tresor entwendet.

Den Erkenntnissen der am Dienstagmorgen verständigten Polizisten zufolge, verschafften sich die Kriminellen über eine rückwärtig gelegene Tür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren machten sie sich dann an einem Tresor zu schaffen. Diesen lösten sie mit Gewalt aus der Verankerung und transportierten ihn komplett ab. In dem Tresor befand sich unter anderem eine kleinere Summe Bargeld. Kriminalbeamte sicherten im Laufe des Tages die Spuren. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell