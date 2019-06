Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahre - Nachtrag:

Oelsberg B 274 (ots)

Am 07.06.2019 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 274 am Abzweig nach Oelsberg. Ein PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Nastätten wollte an der Einmündung von Oelsberg zur B 274 in Richtung Nastätten einbiegen. Hierbei übersah er eine aus Richtung Nastätten kommende, dreiköpfige, Motorradgruppe aus Hessen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem ersten Motorradfahrer und dem PKW. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt.

