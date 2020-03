Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brennender Mülleimer am Haus löst Brandeinsatz aus

Hüllhorst (ots)

Eine offenbar noch glimmende Zigarettenkippe in einem Mülleimer hat am Dienstag in Tengern zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt.

Betroffen von dem gegen 13.20 Uhr brennenden Mülleimer war der rückwärtige Bereich eines Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Löhner Straße/Huchzener Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Flammen zerstörten den Mülleimer und beschädigten einen kleineren Teil des Dachüberstandes sowie die Hauswand. Zuvor hatte noch ein 29-Jähriger versucht, das Feuer selber zu löschen. Als dies nicht erfolgreich verlief, setzte der Mann den Notruf ab. Zudem brachten sich alle anwesenden Personen in Sicherheit. Verletzt wurde daher niemand.

