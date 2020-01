Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Ludwigsburg (ots)

Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag gegen 18.45 Uhr in der Brunnenstraße in Möglingen im Bürgerhaus sein Unwesen trieb. Auf bislang unbekannte Weise setzte der Unbekannte in einem unbesetzten, unverschlossenen Saal des Bürgerhauses einen Vorhang in Brand. Nachdem eine Zeugin auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden war, alarmierte sie umgehend den Hausmeister. Dieser veranlasste die Räumung zwei weiterer Säle, in denen zu diesem Zeitpunkt Kurse stattfanden. Anschließend kontaktierte der Hausmeister die Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr Möglingen, die mit sechs Fahrzeugen und 28 Wehrleuten vor Ort kam, war das Feuer bereits von selbst erloschen. Durch die Flammen wurden die hölzerne Decke sowie der Fußboden beschädigt. Darüber hinaus stellten Einsatzkräfte der Polizei noch zwei weitere verkokelte Brandstellen fest. Diese waren allerdings untauglich, das Gebäude in Brand zu setzen. Im Anschluss daran überprüfte die Feuerwehr den Brandort und rückte nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen wieder ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel. 07141 18-9 in Verbindung zu setzen.

