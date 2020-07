Polizei Bielefeld

POL-BI: Brand an Wohnhaus und an Pkw-Anhänger

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Buschkamp - Am frühen Freitagmorgen, 17.07.2020, wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Brandorten im Bielefelder Süden gerufen.

Gegen 01:40 Uhr bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens im Vorbeifahren Flammen an einem abgestellten Anhänger. Dieser war auf einem Parkstreifen an der Paderborner Straße - vor der Einmündung der Osningstraße - abgestellt. Die Rettungssanitäter griffen zu einem Feuerlöscher aus ihrem Fahrzeug und löschten die Flammen. Ein vorsorglich angefordertes Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr kam nicht mehr zum Löscheinsatz.

An dem zweiachsigen Anhänger entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro, weil nur die Plane durch das Feuer beschädigt wurde.

Wenig später, nach dem Brand des Anhängers, gab es gegen 02:30 Uhr in der Paul-Lincke-Straße einen neuen Brandort. Dort löschte die Feuerwehr Müll, Renovierungsreste und Reifen an einem Wohnhaus. Zuvor breiteten sich die Flammen bis auf Teile des Dachstuhls aus.

Kriminalbeamte schätzten den Sachschaden auf circa 10.000 Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen wird eine Selbstentzündung der Gegenstände ausgeschlossen und die Beamten haben die Ermittlungen zu einer schweren Brandstiftung aufgenommen.

Noch ist den Ermittlern nicht bekannt ob die Sachbeschädigung durch Feuer an dem abgestellten Anhänger in Zusammenhang mit dem Brand an dem Wohnhaus steht.

Die Polizei bittet um Hinweise, wer zur Nachtzeit im Bereich der Kreuzung Buschkampstraße und Paderborner Straße etwas Auffälliges beobachtet hat.

